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Жители затопленного Тулуна пожаловались на перепродажу гуманитарной помощи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Жители иркутского города Тулун, затопленного вышедшей из берегов рекой Ия, пожаловались на случаи перепродажи гуманитарной помощи, собранной для пострадавших от наводнения, рассказал в четверг председатель правительства региона Руслан Болотов.

Он пообещал, что реакция будет жесткой. "Люди переживают непростой период, многие потеряли имущество. Мы проверим, как поступает гуманитарная помощь и будем привлекать полицию как для ее сопровождения, так и для выдачи", - сказал Болотов.

На прошлой неделе в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили почти 100 населенных пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Жертвами наводнения стал 21 человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Тулун Иркутская область

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