Жители затопленного Тулуна пожаловались на перепродажу гуманитарной помощи

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Жители иркутского города Тулун, затопленного вышедшей из берегов рекой Ия, пожаловались на случаи перепродажи гуманитарной помощи, собранной для пострадавших от наводнения, рассказал в четверг председатель правительства региона Руслан Болотов.

Он пообещал, что реакция будет жесткой. "Люди переживают непростой период, многие потеряли имущество. Мы проверим, как поступает гуманитарная помощь и будем привлекать полицию как для ее сопровождения, так и для выдачи", - сказал Болотов.

На прошлой неделе в Иркутскую область пришел самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили почти 100 населенных пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.

Жертвами наводнения стал 21 человек.