В Иркутске начали готовиться к паводку из-за повышения воды в притоке Ангары

Мэр потребовал провести подворовый обход всех, кто попал в вероятную зону затопления

Паводок в Иркутской области Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Иркутске ввели режим повышенной готовности из-за прогноза о повышении уровня воды в реке Иркут, притоке Ангары. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

После ливней в горах Хамар-Дабана метеорологи ожидают, что уровень воды в реке в черте города поднимется до 281 сантиметра при критическом уровне в 320 сантиметров. Повышение начнется не раньше 22:00-24:00 четверга по местному времени (17:00-19:00 по Москве). В зону подтопления попадают поселки Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта, перечислили чиновники.

На реке установили круглосуточный пост по контролю за уровнем воды. К установке подготовили водоналивные дамбы длиной 66 метров. "Иркутскавтодор" дополнительно заготовил 7 тысяч мешков с песком и тяжелую технику, а "Иркусткавтоторанс" - автобусы на случай эвакуации населения. Также в городе подготовили пункты временного размещения.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников напомнил, что среди главных причин гибели людей в Тулунском районе прокурора назвали недостаточное оповещение жителей о паводке. Он потребовал провести до конца вечера подворовый обход всех жителей в зоне вероятного подтопления. К этой работе он рекомендовал привлечь в том числе участковых и волонтеров.

Из-за наводнения в Иркутской области с 25 июня погибли 20 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести. В регионе затопило 98 населенных пунктов. По предварительной оценке администрации региона, материальный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей. Причиной бедствия называют разлив рек после обильных дождей, а также атмосферные явления, вызванные изменением климата.