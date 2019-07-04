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Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

"26 июня Черкалину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - заявила следователь Следственного комитета России на заседании Московского окружного военного суда (МОВС).

В четверг МОВС рассматривает жалобу адвоката на продление Черкалину срока ареста.

Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.

Изъято дело из ГВСУ в ГСУ СКР было во второй половине июня. К производству его принял следователь Аршинников, говорится в материалах суда.

О задержании Черкалина 25 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. В тот же день 235-й гарнизонный военный суд отправил его под арест.

По версии следствия, офицер "с ноября 2013 по февраль 2015 года, будучи должностным лицом, находясь в Москве, получил от гражданина Назарова через посредника взятку в особо крупном размере на сумму в $850 тыс. (более 52 млн рублей - ИФ) за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство".

Вместе с Черкалиным, как сообщали в ЦОС, были задержаны двое бывших сотрудников ФСБ - Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Последние по ходатайству следствия были заключены под стражу с санкции Басманного суда Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве - не менее 490 млн рублей.

Согласно фабуле этого дела, в 2011 году, члены организованной группы, в которую входили, в том числе, Черкалин, Фролов и Васильев ввели бизнесмена Сергея Гляделкина "в заблуждение относительно того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности, что ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы".

В результате, считает следствие, потерпевший был убежден передать группе принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее чем в 490 млн рублей.

ФСБ Кирилл Черкалин

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