Мамаев и Кокорин попросят об УДО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, направленные в колонию отбывать наказание по делу о драках, попросят об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии, сообщили "Интерфаксу" адвокаты спортсменов.

Адвокат Игорь Бушманов, защищающий Мамаева, заявил, что ходатайство будет подано как только он будет доставлен в колонию. Защитник уверен, что все основания для УДО спортсмена есть, кроме того, он имеет благодарность ФСИН за участие и помощь в проведении футбольного матча в СИЗО.

Защитник Кокорина Андрей Ромашов отметил, что будет подавать ходатайство, но не сразу. По его словам, для положительного решения по УДО колония должна убедиться, что осужденные встали на путь исправления.

Оба защитника сообщили "Интерфаксу", что спортсмены этапированы для отбытия наказания в Белгородскую область. Бушманов уточнил, что из Москвы их увезли утром в среду.

8 мая суд в Москве приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Полузащитник "Краснодара" Мамаев был осужден на год и пять месяцев колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл получил полтора года колонии, а друг спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий - на месяц меньше.

В двух драках, за которые они были осуждены, пострадали водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой, директор департамента Минпромторга и гендиректор государственного научного центра "НАМИ".