Более 20 пропавших без вести найдены живыми в зоне паводка в Иркутской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Полиция и сотрудники МЧС разыскали 24 человека, которые считались пропавшими без вести в результате сильного наводнения на северо-западе Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального главка МЧС в пятницу.

В ведомстве отметили, что еще 13 числятся пропавшими без вести. Количество погибших не изменилось - 21 человек, добавил собеседник агентства.

По его словам, с начала паводков за помощью к медикам обратились 2,2 тыс. человек, из них 338 человек были госпитализированы.

МЧС эвакуировало из зоны паводка 2 тысячи человек, в том числе 447 детей. В настоящее время они находятся в 39 пунктах временного размещения.

По данным на утро пятницы, единственным затопленным населенным пунктом в регионе является Тулун. В городе подтоплено 1,9 тыс. домов, где проживают 5,72 тыс. человек.

Всего с 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области. В разной степени оказались подтоплены более 10 тысяч домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек.