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Прокуратура внесла представление главе Тулуна из-за позднего оповещения о паводке

При этом ведомство не нашло нарушений в работе местных метеорологов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Иркутской области внесла представления главам Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска из-за несвоевременного предупреждения населения о наводнении. Нарушений в работе Иркутского гидрометцентра ведомство не обнаружило, говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что метеорологи с 23 июня каждый день заблаговременно информировали об опасных погодных явлениях правительство области, региональное управление МЧС, а также органы местного самоуправления районов, где были паводки.

Однако, по данным ведомства, главы Тулуна и Тулунского района, а также города Нижнеудинска поздно оповестили население о наводнении. В прокуратуре отметили, что помимо вынесенных представлений должностных лиц также могут привлечь к административной ответственности, так как они не выполнили требования по предупреждению и ликвидации ЧС.

Летний паводок в Иркутской области оказался самым мощным за всю историю метеонаблюдений, то есть более чем за 100 лет. Наводнение вызвали ливни 24-27 июня в западных районах региона. Режим ЧС в регионе действует с 27 июня, 3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области ЧС федерального масштаба.

Всего паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области. В разной степени оказались подтоплены более 10 тысяч домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, более 300 были госпитализированы.

Власти Иркутской области предварительно оценили ущерб от паводка в 29 млрд рублей.

Иркутская область Тулун Тулунский район Нижнеудинск

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