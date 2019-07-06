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Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой

Владелец самовольно внес фатальные изменения в конструкцию судна

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Прогулочный катамаран, перевернувшийся в море под Джубгой, был спроектирован и построен в расчете на 10 человек, владельцы судна в дальнейшем его многократно переделывали, сообщил "Интерфаксу" директор предприятия-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный в пятницу.

Катамаран проекта "Атолл" спроектирован и построен 11 лет назад. Он составляет 10 метров в длину и 3,7 метра в ширину. Он рассчитан на 10 человек и относится к маломерным судам.

Директор предприятия-изготовителя недоумевает, каким образом владельцам судна удалось усадить в него десятки пассажиров. Он попробовал объяснить аварию патологической и преступной жадностью людей. Владелец многократно переделывал судно и надстроил на катамаране вторую прогулочную палубу, которая понизила устойчивость.

В пятницу вечером катамаран перевернулся у берега Черного моря неподалеку от Джубги. На его борту находились 43 человек, двое из них погибли.

На момент написания текста по факту аварии возбуждено уголовное дело, владелец и капитан судна задержаны.

Джубга

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