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Владелец перевернувшегося в Черном море катамарана задержан

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае задержан владелец катамарана, перевернувшегося в Черном море в районе Джубги. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Собеседник отметил, что, по предварительным данным, катамаран по своим техническим характеристикам вмещает около 20 человек, но перевозил почти вдвое больше людей.

По данным источника, ЧП случилось с прогулочным катером "Атолл". Модель судна в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что около 17:50 по Москве в поселке Джубга Туапсинского района на расстоянии примерно 100 метров от берега в акватории моря перевернулся прогулочный катер.

На судне находились 43 человека, спасены 37 человек, сообщает МЧС. Проходящие суда спасли еще шесть человек, отмечают очевидцы.

Двое пострадавших скончались по дороге в больницу, сообщил источник в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Краснодарский край

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