На перевернувшемся под Джубгой катамаране находились четыре ребенка

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Детей, находившихся на борту перевернувшегося в Черном море прогулочного судна, внимательно осмотрели медики, помощь не потребовалась, сообщили "Интерфаксу" в министерстве здравоохранения Краснодарского края в субботу.

Всего, уточнил представитель ведомства, на катере находились 43 человека - 39 взрослых и четверо детей. Двое взрослых погибли. После спасения из воды за медпомощь на месте была оказана двум взрослым. Остальные спасенные за помощью не обращались, добавил собеседник агентства.

На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи и одна бригада специалистов-психологов.

Как сообщалось, накануне вечером в Черном море близ Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Погибли два человека - женщины из Мордовии и Белгорода.

Было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Владельца катамарана задержали. Водителю судна сначала удалось скрыться, но позже он также был задержан.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что причиной опрокидывания прогулочного судна стал перегруз.