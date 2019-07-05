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Дамба в Тулуне оказалась не рассчитана на уровень воды в вышедшей из берегов Ие

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Защитная дамба в иркутском Тулуне выстояла под натиском паводка, однако оказалась не рассчитана на тот уровень воды и тот напор, с которым на город обрушилась вышедшая из берегов река Ия, рассказали в пятницу в пресс-службе областного правительства.

К таким выводам пришла специальная комиссия, обследовавшая дамбу. Выяснилось, что во время наводнения сооружение поверждено не было, однако паводок превысил данные проектных отметок на дамбе - волна просто перевалила через гребень сооружения.

"Вода шла с колоссальным напором и скоростью", - заявили в пресс-службе.

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Дамба на Ие была построена после сильных подтоплений Тулуна в 1983 и 1984 годах. В 2007 - 2009 годах прошел ее капитальный ремонт. В правительстве сообщили, что сооружение спроектировали, ориентируясь на максимальные значения паводков, когда-либо зафиксированные на этой территории.

Однако паводок 2019 года оказался рекордным в истории метеонаблюдений в Иркутской области.

Власти подчеркивают, что, если бы дамба была разрушена, последствия были бы еще более значительными.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Тулун Иркутская область

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