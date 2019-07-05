В Алтайском крае предупредили об угрозе наводнения из-за аварийной плотины XVIII века

Для укрепления сооружения его придется перевести в краевую собственность

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Алтайском крае для восьми сел у озера Белое возникла угроза подтопления из-за аварийной плотины, которую построили в XVIII веке. Губернатор региона Виктор Томенко поручил передать этот объект культурного наследия из федеральной в краевую собственность и укрепить его, сообщил пресс-центр краевой администрации.

Плотина в поселке Имени 8 марта Курьинского района сейчас находится в федеральной собственности. Региональные чиновники несколько лет добивались денег из федерального бюджета на ее укрепление. Тратить краевые деньги и вообще что-либо делать на плотине, которая охраняется федеральным законом, они не имели права. В 2019 году Ростехнадзор провел проверку и выяснил, что она разрушается, заявили в пресс-центре.

Прорыв воды из озера угрожает восьми населенным пунктам, в которых проживает около шести тысяч человек, а также может быть затоплен Колыванский камнерезный завод, предупредили чиновники. На территории Курьинского района ввели режим повышенной готовности.

Росимущество уже проинформировали о решении губернатора передать плотину и канала при ней в краевую собственность, для этого готовятся необходимые документы. Для укрепления плотины там построят дополнительное гидросооружение.

Плотину начали строить в первой половине XVIII века. Она входила в комплекс гидросооружений, которые приводили в действие водяной агрегат сначала Колывано-Воскресенского медеплавильного завода, а затем Колыванской шлифовальной фабрики.

В Иркутской области после нескольких дней дождей в конце июня вышли из берегов притоки Ангары и начался паводок. В городе Тулун дамба у реки Ия не выдержала натиска воды и прорвалась. В пресс-службе областного правительства объяснили, что сооружение не было рассчитано на такой уровень и напор воды.

Всего в регионе с 25 июня подтопило 96 населенных пунктов. Погиб 21 человек, пропавшими без вести числятся 14.