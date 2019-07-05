Уровень воды в реках Иркутской области снова поднимется

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Очередное повышение уровня воды на 5-20 см ожидается 6 и 7 июля в реках Иркут, Китой и Ока в Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Там отметили, что во время ливней в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50-100 см.

При этом в остальных реках области продолжится понижение уровней воды. Так, уровень воды на реке Ия, которая ранее затопила Тулун, снизился на 50-60 см, в остальных реках региона - на 5-20 см.

Накануне Главное управление МЧС по региону сообщало о возможном повышении уровня воды 5 июля на реке Иркут. В Иркутске в возможную зону подтопления может попасть часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, а также улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки и Плишкинского тракта.

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности. Пока вода не превысила критических отметок ни в Иркутске, ни в Шелеховском районе, где проходит Иркут.

В результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек. Пропавшими без вести числятся 14 человек.