Поиск

Уровень воды в реках Иркутской области снова поднимется

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Очередное повышение уровня воды на 5-20 см ожидается 6 и 7 июля в реках Иркут, Китой и Ока в Иркутской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Там отметили, что во время ливней в верховьях и на малых реках западных, центральных и южных районов возможно повышение уровня воды на 50-100 см.

В РоссииШаманы попытаются задобрить хозяина реки Ангара печеньем и бараномЧитать подробнее

При этом в остальных реках области продолжится понижение уровней воды. Так, уровень воды на реке Ия, которая ранее затопила Тулун, снизился на 50-60 см, в остальных реках региона - на 5-20 см.

Накануне Главное управление МЧС по региону сообщало о возможном повышении уровня воды 5 июля на реке Иркут. В Иркутске в возможную зону подтопления может попасть часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, а также улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки и Плишкинского тракта.

Власти Иркутска ввели режим повышенной готовности. Пока вода не превысила критических отметок ни в Иркутске, ни в Шелеховском районе, где проходит Иркут.

В результате наводнения в Иркутской области погиб 21 человек. Пропавшими без вести числятся 14 человек.

Паводок в Иркутской области

11
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

Новости по теме

Новости

ФСБ задержала гражданина России по подозрению в госизмене

Погибших подводников похоронят в Петербурге рядом с экипажем "Курска"

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

С "Восточного" стартовала ракета "Союз" со спутниками нескольких стран

С "Восточного" стартовала ракета "Союз" со спутниками нескольких стран

На реке Иркут выставили наблюдательные посты из-за роста уровня воды

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

На Камчатке началось извержение высочайшего из действующих вулканов Евразии

В Ингушетии девочку забрали у опекунов со следами истязаний

"АвтоВАЗ" возобновит работу заводов в Тольятти и Ижевске 5 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');