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Без электроснабжения остаются почти 1,2 тыс. жителей Иркутской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Более 200 жилых домов, по данным на воскресенье, все еще подтоплены после сильного наводнения в городе Тулуне Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Остается подтопленными 224 жилых дома с населением 560 человек, в том числе 140 детей. Подтоплены также 224 приусадебных участка.

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По его словам, количество погибших во время ЧС пока остается прежним - 22 человека, без вести пропали 11 человек.

По уточненным данным МЧС, с 25 июня паводок затронул 107 населенных пункта Иркутской области, 10390 жилых домов, в которых проживали 34670 человек, в том числе 8 тыс. детей. Подтопленными оказались 49 социально значимых объектов, 10600 приусадебных участков. Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский и Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Те, кто потерял свое жилье во время паводка, сейчас размещены в 13 пунктах временного размещения размещено - всего 479 человек.

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