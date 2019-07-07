Слуцкий назвал действия Ирана результатом провокации со стороны США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Увеличение уровня обогащения урана со стороны Ирана является следствием выхода США из "ядерной сделки", заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Ирана о намерении возобновить обогащение урана свыше предусмотренной в СВПД отметки в 3,67% - результат выхода из ядерной сделки США и невозможности европейских партнёров выполнить свои обязательства по созданию финансового механизма по обходу американских санкций. Здесь мотивация действий Тегерана абсолютно понятна. Это результат большой спланированной провокации",- сказал Слуцкий журналистам в воскресенье.

По его словам, США последовательно демонизируют Иран, навязывая мировому сообществу ярлык "опасного режима" в Тегеране.

"Вашингтон абсолютно не устраивало спокойное выполнение иранской стороной СВПД под контролем МАГАТЭ. Выходя из соглашения и наращивая военные усилия вблизи иранских границ, американская администрация раз за разом провоцировала Тегеран на ответные действия",- отметил парламентарий.

"Между тем Иран остается крупным игроком и от его линии зависит стабильность и безопасность в регионе. И Россия об этом предупреждала и предупреждает на всех ключевых международных площадках",- подчеркну Слуцкий.

Он отметил, что на Иран в сегодняшних условиях становится влиять все сложнее, однако продолжать делать это необходимо. "Мы постоянно ведем диалог с иранскими партнерами в плоскости парламентской дипломатии и убеждаем их не реагировать на вашингтонские провокации. Тегерану, наоборот, нужно показывать пример толерантности, не входить в клинч с мировым сообществом", - добавил глава думского комитета.

Российская сторона, по его словам, продолжит работать дальше с иранскими коллегами, с которыми находимся в теснейшем контакте.

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