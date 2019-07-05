Поиск

США запросили экстренную встречу совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание совета управляющих МАГАТЭ. США намерены обсудить вызвавший у них обеспокоенность доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима. Об этом сообщает постпредство США при международных организациях в Вене.

О том, когда может состояться заседание, не уточняется. Однако западные СМИ сообщают со ссылкой на представителя МАГАТЭ, что встреча пройдет 10 июля.

Тегеран 8 мая объявил, что иранская сторона прекратит вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов. Такое решение объясняется Ираном тем, что европейские страны не выполнили часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), прежде всего, о запуске механизма для расчетов INSTEX и распространении его на нефтяные сделки.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

Ранее МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

INSTEX - специальный финансовый механизм, разработанный Европой для реализации сделок с Ираном в условиях санкций США.

Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид 28 июня в Вене на совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе сообщила, что механизм расчетов с Ираном INSTEX запущен.

Между тем 2 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что механизм INSTEX пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном. "Механизм такой они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов ЕС", - сказал Лавров.

США МАГАТЭ Иран

Новости по теме

Новости

Задержанные в Ливии россияне занимались социологическими исследованиями

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

Зеленский призвал вести борьбу за умы жителей Донбасса

Зеленский призвал вести борьбу за умы жителей Донбасса

Британский телеканал обнаружил вероятную видеозапись с Бэнкси

Спутник "Метеор-М" отделился от разгонного блока и вышел на орбиту

Летние Олимпийские игры-2016

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 года в результате подкупа

Разгонный блок со спутниками отделился от третьей ступени "Союза"

ООН обвинила власти Венесуэлы в использовании "эскадронов смерти"

ООН обвинила власти Венесуэлы в использовании "эскадронов смерти"

Что случилось этой ночью: пятница, 5 июля

Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем

Российский истребитель "перехватил" самолет-разведчик США над Черным морем
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');