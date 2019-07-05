США запросили экстренную встречу совета управляющих МАГАТЭ по Ирану

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американский представитель при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт запросила экстренное заседание совета управляющих МАГАТЭ. США намерены обсудить вызвавший у них обеспокоенность доклад генерального директора МАГАТЭ по ядерной программе иранского режима. Об этом сообщает постпредство США при международных организациях в Вене.

О том, когда может состояться заседание, не уточняется. Однако западные СМИ сообщают со ссылкой на представителя МАГАТЭ, что встреча пройдет 10 июля.

Тегеран 8 мая объявил, что иранская сторона прекратит вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов. Такое решение объясняется Ираном тем, что европейские страны не выполнили часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), прежде всего, о запуске механизма для расчетов INSTEX и распространении его на нефтяные сделки.

Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

Ранее МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный СВПД. Также об этом сообщили сами иранские власти.

INSTEX - специальный финансовый механизм, разработанный Европой для реализации сделок с Ираном в условиях санкций США.

Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы Хельга Шмид 28 июня в Вене на совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе сообщила, что механизм расчетов с Ираном INSTEX запущен.

Между тем 2 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что механизм INSTEX пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном. "Механизм такой они создавали почти год, объявили о его создании пару месяцев назад, но совсем не для обслуживания торговли нефтью, а только для гуманитарных поставок, которые не подпадают под американские санкции, и не для всех желающих торговать с Ираном, а только для членов ЕС", - сказал Лавров.