Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия приняла решение зарегистрировать Александра Беглова кандидатом в губернаторы на сентябрьских выборах главы города, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Горизбиркома в понедельник.

Беглов не пришел на заседание избирательной комиссии для получения удостоверения, подтверждающего статус кандидата, но, как отметили в избиркоме, это по закону и не требуется.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Петербурга в субботу зарегистрировала кандидатам для участия в губернаторских выборах часть претендентов: Михаила Амосова ("Гражданская платформа"), Владимира Бортко (КПРФ) и Надежду Тихонову ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.