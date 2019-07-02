Суд Петербурга продлил прием документов кандидатов в муниципалы округа Сергиевское

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия муниципального образования Сергиевское в Петербурге не смогла обжаловать в суде решение Горизбиркома, обязавшего избиркомы муниципальных округов (ИКМО) продлить прием документов у кандидатов и работать в выходные.

Как сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов северной столицы, ИКМО Сергиевское просила суд признать незаконными решение Горизбиркома от 27 июня 2019 года. Из-за того, что комиссия уведомила Горизбирком о назначении выборов только спустя 15 дней, прием документов было приказано продлить, а чтобы обеспечить регистрацию всех желающих, работать с 9:00 до 18:00, включая выходные, и при необходимости выходить за нормальную продолжительность рабочего дня.

"Процесс начался с того, что суд отказал двум представителям ИКМО в праве представлять интересы административного истца, так как, пояснили пришедшие, они "к сожалению, забыли документы о высшем юридическом образовании". У третьего представителя - адвокатское удостоверение (...) На вопрос суда, какие нормы закона были в данном случае нарушены, адвокат ответить не смог, сообщив суду, что он "как бы не готов и не обладает информацией". Адвокат жаловался на напряженность обстановки, сообщил, что люди работают уже 40 дней, две трети ИКМО находится на больничном", - отметили в пресс-службе.

Представитель Горизбиркома в суде пояснил, что на текущий момент МО Сергиевское - единственное, в котором продолжают нарушаться права граждан, и это, возможно, будет основанием для отмены результатов выборов в судебном порядке в сентябре.

Суд в удовлетворении требований административного истца отказал.

Ранее во вторник горсуд отказал в удовлетворении иска ИКМО Сампсониевское. Комиссия также пыталась обжаловать решение Горизбиркома, который постановил продлить период приема документов от кандидатов и обеспечить работу в течение дня до последнего посетителя. Представители истца на процессе заявили, что Санкт-Петербургская избирательная комиссия не является вышестоящей к ИКМО и, соответственно, ее решения не могут содержать требования, обязательные для исполнения.

"Представитель пояснил суду, что выборы в этом году очень ажиотированы, все дерутся, ругаются, ходят с экшн-камерами и рюкзаками, а то и двумя. На вопрос суда, почему нельзя организовать свою работу грамотно, а не по два часа в день, чтобы не было жалоб и ажиотажа, чтобы у граждан имелась возможность реализовать свои права, ответа не последовало", - говорится в сообщении пресс-службы горсуда.

Кого выбирают в Петербурге

Петербург осенью проведет губернаторские выборы и муниципальные. Ранее оппозиционные политики жаловались, что некоторые избирательные комиссии скрывали даты, в которые назначили проведение муниципальных выборов, что ограничило возможности вовремя подать документы на выдвижением. Также поступали жалобы на искусственные очереди на подачу документов в избиркомы, которые создавали подставные лица. Кроме того, были жалобы на закрытие избиркомов. Штаб Навального утверждал, что в Выборгском районе бюджетников заставили фальсифицировать подписные листы за выдвижение врио губернатора Александра Беглова на выборы главы региона.