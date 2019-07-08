Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Данные о динамике потребительских цен за июнь были опубликованы в результате ошибки одного из учреждений системы Росстата, сообщили в понедельник в ведомстве.

"Так как сбои такого рода происходили и ранее, принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных. Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию. В настоящее время в Росстате начала действовать программа повышения внутренней эффективности, и улучшение процедуры публикации данных станет одним из важных шагов на этом пути", - сообщила пресс-служба ведомства.

В понедельник данные по инфляции опубликовал на своем сайте ЦБ. При этом он сослался на информацию Росстата в открытом доступе на сайте ведомства. Между тем, официальное сообщение Росстат на тот момент еще не опубликовал: оно традиционно появилось на сайте ведомства в 16:00 мск.

Росстат подведомственен Минэкономразвития. Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.

Центробанк на это заявил, что ему расследовать нечего: информация в открытой базе данных на сайте Росстата была доступна еще с утра.