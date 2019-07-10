Глава ГМЦ Росстата уволился после досрочной публикации данных по инфляции

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Евгений Сычев, руководивший ФГУП "Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики" (ГМЦ Росстата) почти 20 лет, покинул свой пост после инцидента с преждевременной публикацией данных по инфляции.

"Министр (глава Минэкономразвития Максим Орешкин - ИФ) утвердил решение о прекращении полномочий директора ФГУП ГМЦ Росстата, принявшего решение об увольнении по собственному желанию. Министр был не удовлетворен плохим финансово-экономическим состоянием предприятия и рядом организационных проблем, в том числе приведшим к инциденту с преждевременной публикации информации о значении индекса потребительских цен", - сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Данные об инфляции за июнь должны были стать открытыми для рынка в 16:00 8 июля, однако цифра появилась на сайте цб еще до 15:00.

Глава Минэкономразвития тогда назвал это абсолютно недопустимым и попросил Росстат и Банк России провести служебное расследование.

Поиск виновных

ЦБ пояснил, что опубликовал на своем сайте данные из открытой базы данных Росстата, и эта информация была доступна для внешних пользователей на сайте Росстата с утра 8 июля.

"Публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Центральную базу статистических данных (ЦБСД) до ее окончательного подтверждения", - заявил, в свою очередь, Росстат.

Расследование показало, что ситуации с досрочным размещением информации в ЦБСД регулярно происходили и ранее - примерно 1-2 раза в год.

Чтобы подобное не повторилось, сейчас разрабатывается регламент подготовки и размещения данных на сайте Росстата для всех подразделений и подведомственных учреждений, с указанием сроков и последовательности публикации информации на различных платформах.

Евгений Сычев в ГМЦ Росстата работал с 1974 года, а в 2000 был назначен директором ФГУПа.