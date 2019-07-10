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Суд в Пензе оштрафовал благотворительный фонд за отказ регистрироваться иноагентом

"Гражданский союз" начал собирать деньги на штраф

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Ленинский суд в Пензе оштрафовал на 300 тысяч рублей благотворительный фонд "Гражданский союз" за отказ регистрироваться иностранным агентом, сообщил глава организации Олег Шарипков. Минюст признал фонд иноагентом в мае 2019 года.

В "Гражданском союзе" сообщили, что таких денег у них нет, и объявили сбор средств на оплату штрафа. На 8:50 10 июля по московскому времени из необходимой суммы было собрано 16 500 рублей.

Фонд никогда не скрывал иностранное финансирование, а в мае Минюст признал его деятельность политической. По словам Шарипковой, суд согласился, что участие его и его жены в митинге против повышения пенсионного возраста было политической деятельностью фонда. Также к политике суд причислил обращение в прокуратуру 2016 году в связи с несправедливым распределением бюджетных средств на проекты НКО, записи Шарипкова в соцсетях и участие в конференциях за рубежом.

Исполнительный директор уточнил, что "политической деятельностью Фонда" суд, в частности, счел участие Шарипкова и его супруги в митинге против

Руководство организации пообещало обжаловать штраф в областном суде.

"Мы все возмущены. Мы работаем 17 лет, занимаемся благотворительной деятельностью, привлекаем миллионы рублей в соцсферу региона, поддерживаем школы, детские сады, библиотеки и музеи", - заявил Шарипков.

Фонд занимается поддержкой гражданских инициатив в регионе, поддержкой волонтерства и НКО, благоустройством, организует мероприятия.

Пенза Гражданский союз Олег Шарипков Минюст

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