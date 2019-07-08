Невеселые сюрпризы инфляции в июне. Обобщение

В июне инфляция замедлилась сильнее прогнозов, а публикация этих данных превратилась в мини-детектив

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Июньская инфляция преподнесла сразу два не слишком приятных сюрприза: во-первых, она замедлилась сильнее прогнозов не только из-за раннего урожая, но и крайне слабого внутреннего спроса, во-вторых, само раскрытие данных о динамике потребительских цен внезапно превратилось в мини-детектив.

Ноль-ноль

Инфляция в России в июне 2019 года составила 0% (результат округления с 0,04%) после трех месяцев подряд по 0,3%, 0,4% в феврале и 1% в январе, сообщил в понедельник Росстат. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 4,7% (до округления - 4,66%) с 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. Еще две сотые вниз, и падение годового показателя (хотя и 0,4 п.п. за месяц - это очень много) было бы еще заметнее, так как округление с 4,64% дало бы уже не 4,7%, а 4,6%.

Инфляция на нулевом уровне фиксируется в июне впервые за всю историю современной России, то есть с 1991 года. Рост цен в первом летнем месяце приближался к нулю лишь в 1998 году, когда инфляция составила 0,1%. Дефляционные факторы, связанные с поступлением на рынок продукции нового урожая, традиционно в полную силу начинают действовать только в августе.

Нулевой рост цен в июне оказался также ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на июнь, подготовленный "Интерфаксом", равнялся 0,2%. Не ожидало такого торможения и Минэкономразвития - июньский результат оказался ниже прогнозного диапазона ведомства, сказано в его традиционном докладе "Картина инфляции".

Замедление темпов роста цен произошло при сезонном удешевлении плодоовощной продукции, чему способствовали высокие темпы посевной кампании и, как следствие, более раннее начало сбора урожая в текущем году на фоне благоприятных агрометеорологических условий, отмечает Минэкономразвития. В результате с устранением сезонности в июне темпы роста продовольственных цен перешли в отрицательную область - минус 0,16% месяц к месяцу после роста на 0,3-0,4% в предшествующие три месяца. Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары в июне продолжили замедляться, опустившись до отметки 3,5% - минимальной с мая прошлого года (с исключением эффекта от повышения НДС в начале года годовой рост цен оценивается на уровне около 2,5% год к году). C устранением сезонности в июне темпы роста цен составили 0,23% после 0,21% в мае.

Резкое замедление инфляции в июне "свидетельствует о слабой динамике совокупного спроса в экономике, что демонстрирует и монетарная инфляция", говорится в докладе Минэкономразвития. Темпы монетарной инфляции в июне достигли минимального значения с июля прошлого года - 3% со снятой сезонностью после 3,2% месяцем ранее. "На протяжении последних месяцев показатель монетарной инфляции держится ниже целевого ориентира Банка России как в терминах последовательных приростов (в годовом выражении), так и по отношению к соответствующему периоду прошлого года", - отмечает Минэкономразвития.

После "тарифной недели", когда потребительские цены растут из-за индексации регулируемых тарифов с 1 июля, инфляция вернется к июньскому состоянию - то есть в район нуля, следует из прогноза Минэкономразвития (0,2% за июль). За 1 июля, день индексации тарифов, инфляция составила 0,14%, сообщал ранее Росстат. Таким образом, чтобы прогноз Минэкономразвития о 0,2% по итогам месяца сбылся, за оставшиеся 30 дней цены должны прибавить не более 0,10% (с учетом округлений).

В годовом выражении, согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам июля инфляция замедлится до 4,5-4,6%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по итогам 2019 года - инфляция на уровне 4,3%. При этом глава ведомства Максим Орешкин неоднократно заявлял, что при оптимистичном сценарии инфляция в 2019 году окажется ниже 4%. ЦБ отмечал по итогам заседания совета директоров 14 июня, на котором он снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,5%, что по сравнению с мартом краткосрочные проинфляционные риски снизились. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. Пока динамика инфляции вкупе со слабым экономическим ростом оставляет мало сомнений в том, что ЦБ на заседании 26 июля продолжит цикл смягчения ДКП, причем широкий шаг снижения в 50 базисных пунктов может занять полноправное место "на столе" наряду с привычными 25 пунктами.

Кто сказал "инфляция"?

Годами ветшавшее здание российской статистики в последнее время переживает один подземный толчок за другим, как будто кто-то решил, что новому руководителю Росстата Павлу Малкову полезнее будет ознакомиться с накопившимися рисками в их уже реализовавшемся виде.

Данные об инфляции за июнь должны были стать открытыми для рынка в традиционные 16:00 по Москве в понедельник. Но не было еще 15:00, как июньская цифра появилась на сайте ЦБ.

Факт публикации данных об инфляции в РФ за июнь до рассылки Росстата моментально привлек внимание главы Минэкономразвития.

"Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу", - заявил журналистам министр Максим Орешкин.

Однако у ЦБ уже был готов ответ: на его стороне нечего расследовать, на сайте регулятора воспроизведена цифра из открытой базы данных Росстата. По ссылке на сайт статистического ведомства, которую предоставил ЦБ в ответ на запрос "Интерфакса", действительно содержалась информация об инфляции за июнь (точная цифра - 4,66%).

"Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля ", - написал ЦБ.

Вскоре Росстат признал, что ЦБ тут и правда не виноват.

"Публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Центральную базу статистических данных (ЦБСД) до ее окончательного подтверждения. Так как сбои такого рода происходили и ранее, принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных. Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию", - заявил Росстат, отметив, что улучшение процедуры публикации данных является частью реализуемой в ведомстве программы повышения внутренней эффективности.

Это действительно не новая проблема, соглашается экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов: о "недопустимой" практике "произвольной по времени публикации важных данных в удаленных уголках сайта Росстата", которая, по его словам, "существовала всегда", эксперт в своем телеграм-канале писал еще весной прошлого года. Тогда Тремасов точно так же, как сейчас ЦБ, извлек из открытой базы данных на сайте Росстата цифру годовой инфляции по итогам марта 2018 года до официальной публикации, но никаких оргвыводов, видимо, не последовало.