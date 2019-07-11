Финальная проверка ракеты "Протон-М" с телескопом выявила замечания

Ракета-носитель "Протон-М" с российской обсерваторией "Спектр-РГ" Фото: Роскосмос/КЦ "Южный" / ЦЭНКИ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия примет решение о переносе пуска ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" на космодроме Байконур, сообщает "Роскосмос".

"Во время финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время", - говорится в заявлении госкорпорации.

В "Роскосмосе" отметили, что сейчас проводятся плановые испытания и дополнительные проверки всех систем ракеты-носителя, разгонного блока "ДМ-03" и обсерватории "Спектр-РГ".

Ранее о переносе пуска, запланированного на пятницу с Байконура, сообщал информированный источник "Интерфакса".

Если пуск будет на отложен на резервную дату, это будет уже второй перенос старта "Протона-М". Первоначально предполагалось запустить телескоп в космос 21 июня, однако он был перенесен на второе стартовое окно. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на телескопе. Как говорили в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла провести пуск, но специалисты приняли решение перенести запуск для снижения рисков.

Для устранения неисправности "Протон-М" пришлось снять со стартового комплекса. После устранения неисправности в "Спектре-РГ" во вторник "Протон-М" был снова доставлен на стартовый комплекс Байконура и установлен на пусковую установку.

Пуск "Протона-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и орбитальной обсерваторией был запланирован на пятницу в 15:31 по московскому времени.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-немецкий проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Как ранее заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью телескопа "Спект-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик и остывающие нейтронные звезды.