Трех косаток из "приморской тюрьмы" отправили из Хабаровска к месту выпуска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Вторую партию косаток освобожденных из "китовой тюрьмы" отправили по реке Амур в сторону Николаевска-на-Амуре к месту выпуска в Охотском море, сообщил журналистам руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"Волонтеры "Эковахты Сахалина" могут гарантировать, что все три косатки живы и действительно отправлены из Хабаровска по Амуру в Николаевский район к месту выпуска в Охотском море", - сказал Лисицын.

Зоозащитники вели независимое наблюдение за животными на всем протяжении пути от Приморья до Хабаровска, подчеркнул он.

Волонтеры выявили ряд недостатков во время транспортировки животных. В частности, по их мнению, фуры с китами ехали слишком быстро по разбитым дорогам, а также наблюдалась небольшая утечка воды из одной машины.

"Кроме того, не слишком хорошо была выстроена логистика, из-за чего в Хабаровском порту контейнеры с животными более 6 часов простояли в ожидании, когда на судне разместят другие грузы. Это означает, что отправку косаток из бухты Средней также можно было отложить на полдня, тем самым сократив время мучений животных в тесных железных ящиках", - подчеркнул Лисицын.

При этом, зоозащитники отмечают, что команда, сопровождающая животных, провела процесс погрузки профессионально, быстро и слаженно.

"Перед подъемом контейнера воду из него полностью сливают, а после установки его на палубу судна заливают до верху свежей, заранее приготовленной водой, в которой растворена соль. Воду охлаждают с помощью льда. Таким образом, уже через 3-4 минуты косатки получают свежую порцию охлажденной воды, что безусловно облегчает их положение", - сказал руководитель "Экологической вахты Сахалина".

Как сообщалось, вторую партию косаток доставили из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Хабаровск 12 июля. По словам специалистов, животные хорошо перенесли дорогу. На всех этапах пути их сопровождали опытные тренеры, ветеринары и научные сотрудники.

Ученые 27 июня выпустили в Охотское море первую группу косаток и белух.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в китайские океанариумы, их поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.