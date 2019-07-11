"Россия 1" проведет "неполитический" телемост с Украиной по скайпу

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Россия 1" проведет российско-украинский "неполитический" телемост "Надо поговорить" в пятницу, общение будет происходить по скайпу (в программе Skype), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в четверг.

Эфир назначен на 12 июля в 18:00. Ведущие те же - Андрей Малахов и Мария Ситтель, отметили в пресс-службе канала.

Там добавили, что гостями программы станут российские и украинские деятели науки, кино и спорта, а также обычные люди. "Будут российско-украинские семьи, среди которых как те, кто последние семь лет поддерживали отношения, так и те, которые возобновят их в эфире", - сказали в пресс-службе.

"Россия 1" подчеркнула, что это будет "неполитическая программа" - чиновники и политики в ней не участвуют.

Ранее двухчасовой телемост "Надо поговорить" "Россия 1" собиралась проводить совместно с украинским каналом NewsOne, однако тот отменил свое участие из-за угроз, которые начали поступать готовившим эфир журналистам и их родным. После этого ВГТРК пригласила участников отмененного украинской стороной телемоста в студию "России 1".