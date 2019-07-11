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12 июля в Иркутской области объявлено днем траура по жертвам наводнения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения, соответствующий указ в четверг подписал губернатор Сергей Левченко.

По последним данным, из-за рекордных паводков в регионе с конца июня погибли 25 человек. От воды пострадали больше 100 населенных пунктов, хуже всего пришлось жителям городов Тулун и Нижнеудинск.

Всем телеканалам рекомендовано отказаться от развлекательных передач, а учреждениям культуры - от увеселительных мероприятий.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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