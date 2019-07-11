12 июля в Иркутской области объявлено днем траура по жертвам наводнения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения, соответствующий указ в четверг подписал губернатор Сергей Левченко.

По последним данным, из-за рекордных паводков в регионе с конца июня погибли 25 человек. От воды пострадали больше 100 населенных пунктов, хуже всего пришлось жителям городов Тулун и Нижнеудинск.

Всем телеканалам рекомендовано отказаться от развлекательных передач, а учреждениям культуры - от увеселительных мероприятий.