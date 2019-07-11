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Иркутская область попросила еще более 2 млрд руб. на компенсации после наводнения

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Власти Иркутской области обратились к правительству с просьбой о дополнительном выделении более 2 млрд рублей для выплаты компенсаций пострадавшим при наводнении, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

Как следует из пресс-релиза регионального правительства, сейчас пострадавшим уже выплачены 662 млн рублей, выделенные из федерального бюджета. Их направили на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на человека (получили более 38 тыс. жителей), а также на выплату компенсаций за частичную или полную утрату имущества - 50 тыс. или 100 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что до решения правительства страны о допфинансировании регион использует для выплат средства из резервного фонда Иркутской области.

Ранее сообщалось о намерении Иркутской области подать заявку на выделение из Резервного фонда РФ 2,3 млрд рублей для выплаты компенсаций по утрате имущества.

Региональные власти предварительно оценили стоимость ликвидации всех последствий паводка, включая обеспечение жильем и восстановление дорог, в 31,2 млрд рублей. Уточняется, что 3,45 тыс. затопленных домов восстановлению не подлежат.

По информации МЧС, с 25 июня от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, 10,8 тыс. жилых дома, в которых проживали более 38 тыс. человек, и более 11 тыс. приусадебных участков. По последним данным, погибли 25 человек.

Паводок в Иркутской области

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Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в ТулунеПо данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ТулунВид на подтопленные районы города ТулунПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
Жилой дом на трассе Р-255 в районе разлива реки Ия в Тулуне
Иркутская область

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