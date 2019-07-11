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Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Еще один человек объявлен в розыск в зоне наводнения Иркутской области, общее число пропавших без вести составило 11, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

В ведомстве подчеркнули, что шесть человек ищут в Тулунском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, одного - в Тайшетском районе. Отмечается, что по всем пропавшим без вести заведены разыскные дела.

Представитель МЧС также сообщил, что число погибших за ночь не изменилось.

Всего с начала наводнения живыми нашли 38 человек.

По последним данным, жертвами наводнения стали 25 человек.

С 25 июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов Иркутской области. Паводок повредил более 10 тысяч жилых домов, в которых проживали более 34 тысяч человек. Свыше 3,5 тысяч домов оказались полностью разрушены. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро четверга, вода остается в 149 домах Тулуна, в которых проживает 372 человека.

Иркутская область МЧС

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