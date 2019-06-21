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У "Протона-М" нашли неполадки перед запуском орбитального телескопа "Спектр-РГ"

В "Роскосмосе" говорят, что ракету быстро починят

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Запуск на орбиту космического телескопа "Спектр-РГ" перенесли с 21 на 22 июня из-за неполадок у ракеты-носителя "Протон-М". Выявленная проблема не критична, ее быстро устранят, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект по созданию орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Активная работа телескопа должна начаться через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Предполагается, что всего он проработает 6,5 года.

В последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоящую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Роскосмос Протон-М Спектр-РГ

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