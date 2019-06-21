Запуск "Протона-М" с телескопом "Спектр-РГ" перенесли на 12 июля

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" перенесен на второе стартовое окно - 12 июля. Об этом сообщил журналистам замгендиректора "Роскосмоса" по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"Проанализировав комплексно ситуацию техническое руководство предложило с учётом уникальности космического аппарата для гарантированного выполнения миссии осуществить запуск этого аппарата в предусмотренное в документации второе стартовое окно, которое начинается 12 июля сего года"- сказал Хайлов.

"Заседание государственной комиссии по данному вопросу запланировано на 17 часов московского времени", - добавил он.

По его словам, новое стартовое окно предусматривает две даты: первую - 12 июля и резервную 13 июля.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" должен был состояться в пятницу. Однако, как сообщалось, у ракеты-носителя "Протон-М" обнаружили неполадки. Представитель "Роскосмоса" отметил, что неполадки не критичны и их быстро исправят. Между тем источник в космической отрасли сообщил "Московскому комсомольцу", что запуск "Протона-М" с орбитальным телескопом "Спектр-РГ" перенесли на сутки из-за разрядившейся батареи телескопа.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Как заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.