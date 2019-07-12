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Актера Тимура Ефременкова задержали в аэропорту Краснодара

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Краснодара задержали пассажира, который при досмотре оскорблял сотрудников, сообщили в пресс-службе аэропорта. Задержанный - актер Тимур Ефременков (фильмы "Чемпионы", "Легенда №17"), рассказал информированный источник "Интерфакса".

Пассажир оскорблял сотрудников службы авиабезопасности и нецензурно выражался при входе в аэропорт, заявили в пресс-службы. Отряд линейной полиции забрал его в отделение.

По словам источника агентства, актер был пьян. Его должны доставить в Советский суд Краснодара для привлечения к административной ответственности.

Тимуру Ефременкову 43 года. Он снялся в 95 полнометражных картинах и сериалах.

Краснодар. Тимур Ефременков

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