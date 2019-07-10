Главный редактор "Эха Москвы" привез Зеленскому письмо от матери Кирилла Вышинского

Алексею Венедиктову посоветовали дождаться ответа президента

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Подольского районного суда Фото: Петр Сивков/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал в Киеве президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо матери Кирилла Вышинского, главного редактора портала "РИА Новости Украина", которого на Украине обвиняют в государственной измене.

Венедиктов рассказал, что передал письмо 10 июля. Послание ему передала через общих знакомых жена Вышинского.

"Они, видимо, памятуя о моей роли в деле Голунова, обратились ко мне с такой просьбой. Я, в свою очередь, нашел среди новой команды украинского президента знакомого и недавно он мне подтвердил, что адресат письмо получил", - сказал Венедиктов.

Украинская сторона предложила ему ждать ответ в течение часа.

Что в письме, Венедиктов не знает.

Ранее 10 июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге, что сейчас Кремль не ведет никаких переговоров об освобождении Вышинского и арестованных в России 24 украинских моряков. Он напомнил, что тему удерживаемых лиц затрагивали на Контактной группе, но пока обсуждение не принесло результатов.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года и в его отношении возбудили уголовное дело о госизмене. Херсонский суд его арестовал. В Москве дело Вышинского считают политическим. Летом 2018 года Путин на "прямой линии" высказал мнение, что журналиста преследуют за профессиональную деятельность. Венедиктов не раз говорил, что тоже считает преследование Вышинского политическим, так как его обвинили в госизмене за то, что он высказывал мнение, что Крым принадлежит России.