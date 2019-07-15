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Защита украинских моряков допустила их освобождение до суда

Ранее в МИД России подтвердили факт переговоров с Киевом об их судьбе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - 24 украинских моряка, которые находятся под арестом после инцидента 25 ноября в Керченском проливе, могут быть освобождены и переданы Украине до приговора суда, если Россия согласиться исполнить решение Международного трибунал ООН по морскому праву. Об этом "Интерфаксу" заявил координатор их защиты адвокат Николай Полозов.

Он напомнил, что в большинстве случаев людей отпускают, когда вступает в силу вынесенный им приговор, а президент затем принимает решение об их помиловании. Так случилось с осужденной в России украинской военнослужащей Надеждой Савченко, которую Полозов защищал. Адвокат допустил, что моряков могут освободить до суда в рамках исполнения решения трибунала ООН.

"В этом случае не нужно ожидать приговора и это не противоречит ни Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, ни другим действующим российским законам", - заявил Полозов.

Ранее 15 июля замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что между Киевом и Москвой идут переговоры о судьбе 24 моряков. До того в МИД говорили, что дело военнослужащих не подпадает под юрисдикцию трибунала ООН по морскому праву, а президент Владимир Путин говорил, что решение об их судьбе может быть решено после завершения работы следствия и суда.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал, чтобы Россия немедленно освободила всех моряков и их корабли. Это решение до сих пор не исполнено, 17 июля Лефортовский суд должен рассмотреть ходатайство следствия об очередном продлении ареста украинцам.

В конце июня судьба моряков стала главной темой переговоров Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке. После этого российский президент пообещал, что вопрос с моряками будет решаться "в рабочем порядке".

Николай Полозов Украина Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский

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