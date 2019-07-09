ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Следствие завершило расследование дела

Украинские моряки, обвиняемые в незаконном пересечении границы Фото: AP/TASS

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Следственное управление ФСБ предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов.

По его словам, если обвинение предъявлено в окончательной редакции, то это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена.

В настоящее время продолжается предварительное следствие по делу. В рамках него защита и обвиняемые в конце июля планируют приступить к изучению материалов дела, добавил адвокат.

Материалы дела составляют около 20 томов. На их изучение, считает Полозов, потребуется не менее трех месяцев.

По словам адвоката, на следующей неделе следствие намерено обратиться в Лефортовский суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста в отношении всех моряков. По информации защитника, судебные заседания по продлению меры пресечения пройдут 17 июля.

Захват украинских судов

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ).

В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и охарактеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.

Задержанные моряки

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

В Киеве арестованных моряков назвали военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

МИД РФ в тот же день заявил, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража, и Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.

Зеленский просит освободить

27 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился через СМИ к президенту Владимиру Путину и призвал его освободить моряков и "вернуть их родителям". Тема моряков стала основной в ходе переговоров Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" в Осаке. После саммита Путин заявил, что вопрос моряков будет решаться "в рабочем порядке".