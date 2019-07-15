Защита Мазурова заподозрила Сбербанк в подведении "Антипинского НПЗ" к разорению

Бывший владелец завода стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по жалобе Сбербанка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк "продуманно и последовательно" доводил "Антипинский НПЗ" к остановке и дефолту, чтобы получить контроль над предприятием, заявил адвокат бывшего основного акционера предприятия, владельца группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Его задержали по обвинению в мошенничестве. Тверской суд рассматривает просьбу следствия о его аресте.

По утверждению адвоката, менеджмент Сбербанка полгода управлял заводом и его операционной деятельностью и создал искусственный дефолт: "якобы завод имел дополнительные кредитные обязательства и не мог работать, поскольку не имел оборотных средств". Он напомнил, что 14 мая Сбербанк списал акции кипрской Vikay, которыми владеет Мазуров, а 17 мая банк стал стал стопроцентным ее владельцем. Vikay принадлежит 80% НПЗ. С ноября 2018 года Мазуров к деятельности завода не имел отношения, подчеркнул адвокат.

"Получается, Сбербанк создал основания для остановки завода, допустил дефолт по кредитам, будучи кредитором и акционером, и после всего этого написал заявление", - заключил защитник.

Сам Мазуров в суде заявил, что в ноябре менеджеры Сбербанка требовали от него, чтобы он уступил место в совете директоров НПЗ, что он в итоге "добровольно" и сделал. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием.

Бизнесмена подозревают в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка, следует из материалов следствия, оглашенных в суде. В 2015 году "Антипинский НПЗ" и Сбербанк договорились о возобновляемой кредитной линии на $100 млн, банк не получил $29 млн - 1 млрд 806 млн 700 тысяч рублей.

Сбербанк проходит по делу потерпевшей стороной. Уголовное дело на Мазурова завели вечером 12 июля по заявлению главы банка Германа Грефа. Топ-менеджера задержали 13 июля.

В пресс-службе банка заявили, что заподозрили Мазурова и бывшего гендиректора "Антипинского НПЗ" Геннадия Лисовиченко в мошенничестве. По мнению кредитной организации, они ввели банк в заблуждение о финансовом состоянии НПЗ и скрыли, что у завода есть крупные долги перед третьими лицами по поручительствам. Также представители банка обнаружили договора, которые НПЗ заключил "на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб". В результате НПЗ стал неплатежеспособный и перестал работать с апреля 2019 года. Сбербанк принимает меры по возобновлению производства.

В мае 2019 года 80% "Антипинского НПЗ" группы перешло Сбербанку за долги. Совместное предприятие Сбербанка и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. СП получило контроль над заводом, а также над месторождениями в Оренбургской области, числящимися на балансе НПЗ: Могутовским, частью Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений с суммарными запасами в 45,5 млн тонн по категориям С1+С2.

В ГК "Новый поток" в минувшие выходные назвали задержание Мазурова неправомерным и заявили, что он уже сотрудничал со следствием. Там напомнили, что ранее следователь отказывал в возбуждении уголовного дела, а отмену этого решения связали с происками возможных недоброжелателей Мазурова.

"Антипинский НПЗ" - крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. Он перерабатывал до 9 миллионов тонн нефти в год. В конце 2018 года стало известно о проблемах завода с долгами.