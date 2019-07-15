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Сбербанк подтвердил, что пожаловался на Дмитрия Мазурова в правоохранительные органы

Уголовное дело на него завели по заявлению банка

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве в отношении владельца группы компаний "Новый поток", бывшего контролирующего акционера "Антипинского НПЗ" Дмитрия Мазурова возбудили по жалобе Сбербанка. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

В банке ранее решили, что действия Мазурова и бывшего гендиректора "Антипинского НПЗ" Геннадия Лисовиченко подпадают под статью о "мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой", и направили соответствующее заявление в правоохранительные органы.

В Сбербанке считают, что Мазуров и Лисовиченко ввели этот, а возможно, и другие банки в заблуждение о финансовом состоянии НПЗ, для которого просили кредиты. Они скрыли, что у завода есть крупные долги перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы "Новый Поток", фактически подконтрольные Мазурову, говорится в пресс-релизе.

Также в банке нашли многочисленные договора, которые НПЗ заключил "на нерыночных условиях с аффилированными лицами-посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж".

Все это повлияло на платежеспособность "Антипинского НПЗ", остановке завода в конце апреля и росту социального напряжения в регионе, заявили в Сбербанке. Банк заверил, что делает все необходимое для возобновления работы предприятия в ближайшее время.

Мазурова задержали 13 июля в Москве, в аэропорту "Шереметьево". Следственный комитет попросил Тверской суд арестовать его. Как сказала пресс-секретарь суда Светлана Скачкова, бизнесмен проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Источники "Коммерсанта" ранее говорили, что дело на Мазурова могли завести по жалобе Сбербанка и что в нем речь может идти в том числе о мошенничестве с кредитом Сбербанка на $1,75 млрд.

В ГК "Новый поток" заявили, что ранее Мазуров добровольно приходил в Следственный департамент МВД и предоставлял все интересовавшие следствия документы. Недавнее решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела и затем отмена этого решения, по мнению ГК, может быть связана с давлением на следствие со стороны неназванных недоброжелателей Мазурова.

Сейчас под управлением "Нового потока" находится Марийский нефтеперерабатывающий завод. В мае группа Михаила Гуцериева "Сафмар" купила у "Нового потока" Афипский НПЗ. Также в мае 80% "Антипинского НПЗ" группы перешло Сбербанку за долги. Совместное предприятие Сбербанка и группы инвесторов ООО "Сокар Энергоресурс" приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. По последним данным, долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд.

Дмитрий Мазуров МВД Тверской суд Антипинский НПЗ Сбербанк

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