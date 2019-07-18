Часть загрязненной хлорорганикой нефти переработают российские НПЗ

Об этом заявили в Минэнерго

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Некондиционную нефть с повышенным содержанием хлорорганики, которую обнаружили в нефтепроводе "Дружба" белорусские потребители и которую вытесняют обратно в Россию, будут частично перерабатывать на российских НПЗ. Об этом сообщил глава департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Антон Рубцов.

По его словам, в правительстве сейчас изучают варианты, что делать с этой нефтью, как ее можно переработать или с какой долей подмешать. Ранее в правительстве Белоруссии утверждали, что грязная нефть, поступившая на Мозырский НПЗ, испортила на нем оборудование стоимостью $20 млн.

17 июля Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщал, что "Транснефть" планирует начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки со следующей недели, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов.

На вопрос, связаны ли колебания органических хлоридов в Усть-Луге с тем, что какие-то объемы "грязной" нефти уже подмешиваются, Рубцов ответил: "Конечно, немного подмешивается. Вы же видите наши сообщения, мы даем рынку понимание перспективы, что это 3-4 ppm, до 4 ppm (уровень концентрации органических хлоридов - ИФ). То есть это содержание, которое все заводы могут принимать. Ранее было до 2 ppm, сейчас с предлагаемым содержанием проблем (с приемом нефти НПЗ - ИФ) нет. Мы проводим анализ, важно, как это влияет на ценообразование. От такой нефти никто не отказывается, вопрос только стоимости. Есть же рынок".

В перевозках грязной нефти участвовала компания РЖД. В начале июня ее замгендиректора Алексей Шило говорил, что эту нефть сливают в резрвуары, а потом смешивают с чистой нефтью.