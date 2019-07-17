Дипломатические визы для учителей Анло-Американской школы назвали требованием Москвы

В посольстве США выразили сожаление в связи с тем, что МИД пытается политизировать проблему

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Преподаватели Англо-Американской школы в Москве (Anglo-American School of Moscow) пользовались дипломатическими визами и диппаспортами, поскольку таково "давнее требование" российского правительства и сложившаяся взаимная практика, заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан.

Это требование к визам для учителей школы МИД выдвинул несколько лет назад, уточнила она. Посольство исполняет это требование.

По ее словам, таким же образом преподаватели посольства России в Вашингтоне ездят в США по дипломатическим визам в Соединенные Штаты.

Калан отметила, что ситуация с школой не является проблемой в двусторонних отношениях, и подчеркнула, что дипмиссия - только одна из множества заинтересованных сторон, которые хотели бы поддержать это учреждение. Она выразила надежду, что вопрос решится до начала учебного года, чтобы дети могли продолжить учиться в этой школе.

"Мы сожалеем, что МИД предпочел политизировать (ситуацию) вокруг некоммерческого учебного заведения, которое обслуживает не только дипломатический корпус Москвы и международное деловое сообщество, но и многие российские семьи и их детей", - заявила также Калан.

Ранее The New York Times узнала, что нескольким десяткам учителей этой школы отказались выдать визы в Россию.

В российском МИД заявили, что учителя ездят в Россию по дипломатическим паспортам, тогда как школа еще в 90-х годах без согласования с МИДом и оформления документов переехала из комплекса дипмиссии в другое здание и ведет коммерческую деятельность, а родители российских детей "платят огромные деньги" за их обучение в этой школе. В ведомстве заявили, что в результате школа находится вне правового поля, Вашингтону предлагали оформить ее статус, но до сих пор не видели готовности к диалогу, а видели только "выкаблучивания и провокации".

Представитель министерства Мария Захарова сказала, что Москва готова максимально оперативно оформить визы учителям Англо-Американской школы в Москве, "при условии, что Вашингтон будет точно так же действовать в отношении российского персонала". По ее словам, МИД не раз предлагал Госдепартамента США нормализовать взаимную выдачу виз, но всякий раз получал отказ и "манипуляции через СМИ".

Англо-Американская школа в Москве работает с 1949 года. В ней учатся дети из 60 стран и работают 150 преподавателей и 13 администраторов. На сайте учреждения говорится, что это некоммерческая школа, в которой могут учиться в том числе граждане России. Управляют школой посольства США, Великобритании и Канады через школьный совет.

В сентябре 2018 года в Петербурге закрылась Англо-американская школа (Anglo-American School of St.Petersburg, AASSP), в которой учились дети дипломатов и бизнесменов. В школе заявили, что чиновники отказались продлить с ней договор аренды по требованию МИД. До того от школы требовали переоформить документы. Также из-за проблем со статусом в России прекратил работу Британский совет.

Проблемы с выдачей американских виз россиянам начались осенью 2017 года, когда Россия потребовала от США сократить численность дипломатов в ответ на высылку сотрудников российских дипмиссий из США в последние дни президентства Барака Обамы. На это Госдеп потребовал закрыть российское генконсульство в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке. Затем страны провели зеркальную высылку 60 дипломатов из-за "дела Скрипалей".

В августе 2018 года генконсул в Хьюстоне Александр Писарев отмечал, что США почти прекратили выдавать визы россиянам. В начале октября 2018 года Москва предложила Вашингтону унифицировать сроки ожидания визовых собеседований. По словам Захаровой, с апреля 2018 года срок ожидания визовых собеседований для выезда в США был растянут до 300 дней. Она обвинила американскую сторону в искусственном создании затруднений.