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Экологи предупредили о возможном срыве выпуска белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Операция по выпуску в море остающихся в "китовой тюрьме" в Приморье 60 белух может оказаться под угрозой срыва, поскольку китайские компании уже внесли предоплату за 50 белух российским коммерческим партнерам, сообщает в фейсбуке коалиция "Свободу косаткам и белухам".

"Мы получили достоверную информацию, подтвержденную несколькими источниками, что 14 октября, в понедельник, в Минприроды России состоится совещание министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина с представителями китайских компаний, заключивших ранее контракты на поставку белух из России", - говорится в сообщении.

Экологи опасаются, что выпуску белух могут помешать "новые договоренности российских чиновников с китайскими коммерсантами".

Активисты напоминают, что на сегодняшний день в Охотское море выпущены все десять косаток и 26 белух из 87, остальные 60 белух остаются в вольерах в бухте Средняя.

Между тем, пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) накануне сообщила, что очередную партию белух из "китовой тюрьмы" на следующей неделе планируется отправить на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Сахалинский залив. Количество животных, которых готовят к отправке, не уточнялось.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и СК РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня. В бухте Средней остаются еще 60 белух.

Приморье

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