"Яблоко" попросило Путина вмешаться в муниципальные выборы в Петербурге

Партия обвинила местных чиновников и избиркомы в "криминальном произволе"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова призвала президента Владимира Путина срочно отреагировать на нарушения на муниципальных выборах в Петербурге и восстановить законность. Об этом сообщила пресс-служба партии.

В "Яблоке" считают, что нынешняя кампания отличается не только применением админресурса, но и "криминальным произволом со стороны региональных властей и избирательных комиссий".

На этих выборах больше 60% выдвиженцев от "Яблока", это 175 человек, получили отказы в регистрации по надуманным и незаконным основаниям, говорится в заявлении.

По словам Слабуновой, в городе "выборы назначаются тайно, без официального уведомления избирателей и опубликования решений в средствах массовой информации; кандидатам массово отказывают в приеме документов и в регистрации; избирательные комиссии "теряют" документы, сокращают график своей работы, переезжают с места на место, в результате чего кандидаты не успевают подать документы на регистрацию; создаются искусственные очереди из специально нанятых людей, препятствующих подаче документов и провоцирующих физические нападения, задержания и аресты оппозиционных кандидатов".

Все это происходит из-за желания городской администрации сохранить контроль над муниципальными советами, считают в партии. "Это говорит об узурпации исполнительной властью местного самоуправления, фактической ликвидации в Санкт-Петербурге конституционного права избирать и быть избранным, о грубом неуважении руководства города к жителям Санкт-Петербурга", - заявила Слабунова.

21 июня председатель "Яблока" жаловалась главе Центризбиркома Элле Памфиловой на "прячущиеся избиркомы", которые скрывают дату назначения выборов, что мешает желающим выдвинуться узнать об этом и вовремя подать документы. 25 июня ЦИК направил в город 14 проверяющих. 16 июня горизбирком подтвердил, что в ряде округов такие нарушения были, и продлил сроки приема документов.

Оппозиционные политики также жаловались на искусственно создаваемые очереди для подачи документов о выдвижении. В ЦИК обещали проверить и эту жалобу. Памфилова допускала отмену выборов из-за нарушений, однако затем в ЦИК решили, что основная часть проблем решена и отменять выборы не нужно.

2 июля оппозиционные кандидаты говорили, что их не пускают в избиркомы, а сотрудники комиссии их обманывают при перечислении требуемых документов; они обещали жаловаться в Следственный комитет. Затем стали поступать сообщения, что кандидатам отказывают в регистрации, утверждая, что они не сдали определенные документы, хотя ранее в избиркомах их принимали и делали соответствующие отметки.