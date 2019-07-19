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Отказы 27 кандидатам в муниципальные депутаты Петербурга признаны незаконными

Отказы 27 кандидатам в муниципальные депутаты Петербурга признаны незаконными
Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Петербургский горизизбирком отменил отказы в регистрации 27 кандидатам в муниципальные депутаты, документы еще 38 человек возвращены нижестоящим комиссиям для пересмотра; об этом в пятницу рассказал глава горизбиркома Виктор Миненко.

Всего было подано 300 жалоб на отказы в регистрации, из них рассмотрено 84 и 64 удовлетворены.

27 кандидатов зарегистрированы решением горизбиркома. "38 с жесткой установкой повторно рассмотреть документы возвращены в ИКМО (избирательные комиссии муниципальных образований - ИФ), так как доводы ИКМО были признаны несостоятельными и не основаны на законе", - сказал Миненко.

Предвыборная кампания в Петербурге привлекла особое внимание общественности, СМИ и Центризбиркома из-за массовых нарушений. Глава ЦИК Элла Памфилова даже не исключала отмены выборов.

Муниципальные выборы в Санкт-Петербурге назначены на 8 сентября.

Петербург

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