Десять кандидатов в губернаторы Петербурга потратили на сбор подписей одинаковые суммы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Десять из 28 кандидатов в губернаторы Петербурга потратили на сбор подписей одинаковую сумму - около 250 тысяч рублей.

Сведения о расходовании средств избирательных фондов опубликовал в понедельник "Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии". Расходы приводятся по состоянию на 15 июля.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова потратила на сбор подписей ровно 250 тыс. рублей. Чуть более 1,1 млн рублей ушло на агитацию и 26 тыс. рублей - на прочие расходы.

"Потому что услуга стоила порядка этой цифры. Этим занимался мой доверенный человек, член партии. Примерно такая сумма ушла на все нотариальные услуги", - сообщила Тихонова "Интерфаксу".

Согласно предоставленным сведениям, выдвинутый партией "Гражданская платформа" Михаил Амосов также потратил на сбор подписей ровно 250 тыс. рублей. Еще 9,5 тыс. рублей были направлены на предвыборную агитацию, 13 тыс. рублей - на прочие расходы.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов потратил 5,3 млн рублей из средств избирательного фонда. Из них 293,2 тыс. рублей ушло на сбор подписей, 3,6 млн рублей - на агитацию, 1,4 млн рублей - на прочие расходы. Также зарегистрированный кандидатом Владимир Бортко (КПРФ) потратил на сбор подписей 300 тыс. рублей, на предвыборную агитацию - 2,9 млн рублей.

Ровно 250 тысяч рублей потратил кандидат от ЛДПР Олег Капитанов, выбывший из гонки в обмен на пост главы комитета по межнациональным отношениям. Это единственная статья расходов избирательного фонда, в который поступило более 1,2 млн рублей.

"Если посчитать цифры приблизительно, то это столько и должно стоить. Ну, вот так получается, потому что количество приблизительно одно, все планировали одну сумму. В ЛДПР сбором занимались и волонтеры, и конкретное ответственное лицо", - сказал "Интерфаксу" Капитанов, не уточнив, кто являлся ответственным лицом.

Ровно по 250 тыс. рублей на сбор подписей потратили также Андрей Алексеров ("Патриоты России"), Владимир Григорьев ("Гражданская сила"), Николай Заборовский ("Партия прогресса"), Владимир Козыро ("Демократическая партия России"), Андрей Петров ("Родина"), Любовь Посняченко ("Коммунистическая партия социальной справедливости") и Павел Созинов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"). У каждого из них общий объем поступлений в избирательный фонд также составил ровно 250 тыс. рублей. Ни один из них не прошел муниципальный фильтр.

В пресс-службе Санкт-Петербургской избирательной комиссии "Интерфаксу" уточнили, что совпадение расходов на сбор подписей само по себе не является нарушением закона.

"Закон ограничивает только предельную сумму расходования средств избирательных фондов. А почему так получается, лучше спросить у кандидатов", - подчеркнул собеседник агентства.