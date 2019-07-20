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SSJ-100 c поврежденным стеклом кабины пилотов сел во Владивостоке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Владивостока приземлился "Суперджет" с лопнувшим стеклом в кабине пилота, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в органах управления воздушным движением.

Как пояснил собеседник агентства, самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

По данным источника, перед посадкой во Владивостоке командир SSJ-100 сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи". Самолет сел в штатном режиме, никто не пострадал, отметил собеседник "Интерфакса".

На борту находились порядка 70 пассажиров и семь членов экипажа.

SSJ-100 Суперджет Владивосток

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