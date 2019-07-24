Поиск

В Петербурге начался митинг "За честные выборы"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Митинг против нарушений на губернаторских и муниципальных выборах собрался в среду на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Акция началась в 19:15. Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров призвал к реальному наказанию членов избирательных комиссий, уличенных в нарушении закона о выборах.

"Я зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты. Мне повезло прорваться через эти тернии и беспредел, и я бы не хотел, чтобы мы об этом забыли", - заявил он.

Место проведения митинга огорожено металлическими рамками, за мероприятием наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

Организаторами митинга выступили более 20 организаций и общественных движений, включая партии "Справедливая Россия", "Яблоко", КПРФ и "Партию роста". Мероприятие согласовано с городскими властями.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет России в связи с ситуацией на муниципальных выборах в Петербурге. От городского избиркома Памфилова потребовала самых жестких мер в отношении избирательных комиссий муниципальных образований - вплоть до их роспуска.

Петербург

Новости по теме

Новости

Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения

В МВД предложили включить несколько анаболиков в список наркотиков

В МВД предложили включить несколько анаболиков в список наркотиков
Конфликт в Керченском проливе

Москалькова не подтвердила сообщения об освобождении украинских моряков

Конфликт в Керченском проливе

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России

Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого "вора в законе" Шишканова

Лещенко и Газзаев вступились за предполагаемого "вора в законе" Шишканова

В СПЧ назвали чушью уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Россия исключила извинения перед Сеулом в связи с действиями своих летчиков

Памфилова назвала ущербным представление о получении ею команд

Памфилова назвала ущербным представление о получении ею команд

РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок

Госдума приняла закон о контроле за ценами на бензин

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');