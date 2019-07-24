В Петербурге начался митинг "За честные выборы"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Митинг против нарушений на губернаторских и муниципальных выборах собрался в среду на площади Ленина в Санкт-Петербурге.

Акция началась в 19:15. Координатор проекта "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров призвал к реальному наказанию членов избирательных комиссий, уличенных в нарушении закона о выборах.

"Я зарегистрирован кандидатом в муниципальные депутаты. Мне повезло прорваться через эти тернии и беспредел, и я бы не хотел, чтобы мы об этом забыли", - заявил он.

Место проведения митинга огорожено металлическими рамками, за мероприятием наблюдают сотрудники правоохранительных органов.

#Петербург: митинг против произвола на выборах начинается с опозданием: перед рамками - большие очереди, полиция устроила досмотр всех участников и цензуру плакатов https://t.co/7Sryw2LeMp pic.twitter.com/mD99O9n5pA — Activatica (@Activatica) July 24, 2019

Организаторами митинга выступили более 20 организаций и общественных движений, включая партии "Справедливая Россия", "Яблоко", КПРФ и "Партию роста". Мероприятие согласовано с городскими властями.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова поручила подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру и Следственный комитет России в связи с ситуацией на муниципальных выборах в Петербурге. От городского избиркома Памфилова потребовала самых жестких мер в отношении избирательных комиссий муниципальных образований - вплоть до их роспуска.