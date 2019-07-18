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В больницах Москвы утром оставались 17 отравившихся едой из автоматов Healthy food

Днем ранее Роспотребнадзор сообщал о 51 пострадавшем

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На утро четверга в больницах Москвы оставались 17 человек, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy food, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он уточнил, что им всем поставили диагноз "сальмонеллез".

О массовом отравлении едой сотрудников офисов, в которых были установлены автоматы Healthy food, стало известно 16 июля. 17 июля Роспотребнадзор сообщил, что число пострадавших достигло 51 человека. На середину дня среды были госпитализированы 26 человек.

Проверка цехов в Юго-Восточном административном округе Москвы, в которых готовили еду для автоматов, выявила многочисленные нарушения санитарной безопасности, заявили в столичном управлении Роспотребнадзора. В частности, некоторые холодильники оказались неисправными, производственные помещения не соответствовали количеству обрабатываемой продукции, сырье и готовая продукция могли храниться вместе. Также проверяющие нашли просроченные продукты и упаковки, с неправильно указанными сроками годности. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. Кроме того, были закрыты 22 автомата в нескольких округах Москвы и два кафе на Пресненской набережной.

Основатель проекта Healthy food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что компания получила некондиционное сырье от поставщиков. Производство и продажу еды остановили на время проверки сырья, он заверил, что компания сотрудничает с контролирующими органами.

Москва Роспотребнадзор Healthy food

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