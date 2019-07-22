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Всех отравившихся едой из автоматов Healthy food выписали из больниц

Роспотребнадзор ранее сообщал о 75 пострадавших

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На утром 22 июля в московских больницах не осталось людей, отравившихся едой из вендинговых автоматов Healthy food. Об этом "Интерфаксу" рассказал информированный источник.

По его словам, всех, кому раньше потребовалась госпитализация, выписали, новых обращений к врачам с жалобами на отравление не было.

О массовом отравлении людей едой из автоматов, установленных в офисных центрах, стало известно 16 июля. Первый пострадавший пожаловался врачам еще 10 июля. На 19 июля, по данным Роспотребнадзора, отравление получили 75 человек, все это были взрослые. У 57% отравившихся диагностировали сальмонеллез.

Роспотребнадзор сообщил, что проверка выявила в цехах, где готовили еду для автоматов, многочисленные нарушения санитарной безопасности, от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити.

Основатель Healthy food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков.

Healthy food Москва Роспотребнадзор Дмитрий Пронин

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