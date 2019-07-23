Второй ребенок умер после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В районной больнице поселка Солнечный скончалась девочка, пострадавшая при пожаре в детском палаточном городке в Хабаровском крае, сообщили агентству "Интерфакс" в медучреждении.

По словам представителя больницы, ожоги оказались очень сильными, и ребенка спасти не удалось.

Таким образом, число жертв пожара в детском палаточном лагере увеличилось до двух. Ранее на месте пожара нашли погибшей 11-летнюю девочку.

В настоящее время еще трое детей находятся в больнице. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел в ночь на вторник по местному времени. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Детей оттуда разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

Впоследствии выяснилось, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно. Работу всего туркомплекса временно приостановили.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.