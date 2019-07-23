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Второй ребенок умер после пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В районной больнице поселка Солнечный скончалась девочка, пострадавшая при пожаре в детском палаточном городке в Хабаровском крае, сообщили агентству "Интерфакс" в медучреждении.

По словам представителя больницы, ожоги оказались очень сильными, и ребенка спасти не удалось.

Таким образом, число жертв пожара в детском палаточном лагере увеличилось до двух. Ранее на месте пожара нашли погибшей 11-летнюю девочку.

В настоящее время еще трое детей находятся в больнице. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Пожар в детском палаточном городке, расположенном на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", произошел в ночь на вторник по местному времени. К прибытию первых пожарных подразделений 20 из 26 палаток уже сгорели. Детей оттуда разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, их забирают родители. Всего в палаточном городке находились 189 детей.

Впоследствии выяснилось, что палаточный лагерь на территории туркомплекса установили стихийно. Работу всего туркомплекса временно приостановили.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Хабаровский край

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