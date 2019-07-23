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Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

В базе будут содержаться паспортные данные российских граждан, реквизиты записей актов гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС и ИНН, а также информация о семейном положении, родственных связях и "иные сведения о физическом лице".

Предоставлять эти данные будут МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.

В пояснительной записке сказано, что сейчас в России нет централизованного информационного ресурса, который позволил бы получить полные и достоверные сведения о физическом лице, столь необходимые, в частности, налоговым органам. По мысли правительства, создание единой базы обеспечит "переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов".

Госдума

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