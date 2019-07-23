Памфилова попросила пустить представителей ЦИК на заседание Мосгоризбиркома

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Элла Памфилова призвала Мосгоризбирком серьезно и тщательно подойти к жалобам кандидатов в Мосгордуму на отказ их зарегистрировать, об этом глава ЦИК сказала во вторник на встрече с незарегистрированными кандидатами.

"И я просила бы, у нас нет права - здесь нет административной командной системы, я не могу приказывать, но я очень настоятельно прошу и надеюсь, что Московская городская комиссия не откажет нам в этом праве, чтобы представитель Центральной избирательной комиссии, члены ЦИК и сотрудники аппарата, компетентные в этих вопросах, присутствовали на заседании комиссии, когда будут рассматриваться жалобы и обращения", - добавила она.

Памфилова подчеркнула, что представители ЦИК не имеют права вмешиваться в процесс на этом этапе, "но присутствовать имеют право".

"Мы будем внимательно (смотреть), и дальше, если будет отказ, и мы будем рассматривать эту ситуацию, то это предварительное погружение в материал на этой стадии очень нам поможет более объективно рассмотреть все проблемы и вопросы, которые возникают", - пояснила Памфилова.

Она рассказала, что сегодня встречалась с руководителем общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексеем Венедиктовым.

"Они сформировали хорошие предложения, я со всеми ними согласна. Мы видим, что действительно есть проблема ввода данных системными администраторами в систему ГАС-Выборы - там могут быть ошибки, злонамеренные или нечаянные. Они могут быть. И очень важно, когда эти материалы потом направляются в МВД, и если выявится несоответствие, то не просто автоматически отказать, а проверить, по чьей вине. И вот здесь надо восстанавливать справедливость", - сказала Памфилова.

На прошлой неделе стало известно, что окружные избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам в Мосгордуму. Многие из них обжаловали это решение в Мосгоризбиркоме.