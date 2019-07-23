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Мосгоризбирком заявил, что в забраковке подписей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком во вторник заявил, что в забраковке подписей избирателей виноваты сами кандидаты в Мосгордуму и их сборщики.

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"Избиратель ставит подпись сам, и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата. Неправильное внесение данных, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы, неоговоренные исправления, невнесение необходимых сведений и другие нарушения - это вина сборщика или кандидата. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Закон суров, но он закон", - говорится в заявлении городской комиссии.

Там напомнили, что Мосгоризбирком рассмотрит все обращения участников выборов в 10-дневный срок "в установленном порядке".

"Если есть сомнения в объективности Мосгоризбиркома - можно обратиться в суд. Однако кандидаты, ругая избирательные комиссии, все-таки обращаются с жалобами именно в Мосгоризбирком, что свидетельствует о высоком уровне доверия к нашей работе", - добавил собеседник агентства.

16 июля завершилась регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы окружными избирательными комиссиями. Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут обжаловать это решение в городской комиссии или в суде.

Москва

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