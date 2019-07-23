Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Антропоморфный робот FEDOR, получивший имя Skybot F-850, начал вести свой твиттер.

Во вторник он опубликовал первые два сообщения.

"Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Федор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к МКС 22 августа 2019 года", - говорится в первом сообщении.

Во втором твите робот поправил себя: "Пока не очень ловко работаю на компьютере. Конечно, порядковый номер моей серии 850, а не 859. Ничего, в следующий раз буду набирать текст после виброиспытаний, а не во время тестов".

Всем привет! Я Skybot F-859. Для своих - просто Фёдор. Сейчас я знакомлюсь с системой управления корабля "Союз МС-14", на котором планирую полететь к #МКС 22 августа 2019 года. pic.twitter.com/fL9j8scdOb — FEDOR (@FEDOR37516789) July 23, 2019

Машина сообщила также, что во вторник ее привезли на Байконур, в монтажно-испытательный корпус РКК "Энергия".

"Здесь интересно", - отметил FEDOR.

В аккаунте размещены несколько фотографий, на одной из которых робот находится в ложементе корабля "Союз МС-14".

Ранее во вторник о прибытии робота на космодром сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения", - написал Рогозин во вторник в Twitter.

В минувшее воскресенье на пресс-конференции на космодроме Байконур глава "Роскосмоса" сообщил, что робот пробудет на станции около 10 дней.

"Он будет на станции порядка полутора недель", - сказал Рогозин.

По словам главы "Роскосмоса", 21 июля он посетил монтажно-испытательный корпус космодрома Байконур, где уже стоит корабль "Союз МС-14", на котором полетит робот.

"Мы его назвали Skybot F-850, это его порядковый номер. Он в ближайшие дни будет доставлен на Байконур. Прошли все примерки, динамические испытания, он все это выдержал к радости разработчиков - это фирма с Урала НПО "Андроидная техника", - сказал Рогозин.

Он напомнил, что подготовку к работе с роботом в режиме аватара прошёл отправившийся в минувшую субботу на МКС российский космонавт Александр Скворцов.

"Он прошёл испытания по взаимодействию "человек - машина" в Центре подготовки космонавтов, потом в РКК "Энергия". Придёт время, и мы покажем все эти записи, это очень интересно, потому что это очень сложные навыки для человека, особенно в условиях невесомости, потому что непонятно как там поведёт себя машина", - сказал глава госкорпорации.

Он заявил, что в ходе пребывания на МКС роботом будет управлять Скворцов, затем им будут управлять специалисты с Земли, а в будущем он будет наделён элементами искусственного интеллекта, так как при освоении дальнего космоса напрямую управлять машиной будет нельзя из-за задержки связи.

"В этой связи к началу лунных экспедиций нам нужно будет необходимо отработать уже элементы искусственного интеллекта, чтобы машина была самообучаемой и принимала определённые решения самостоятельно", - сказал Рогозин.

"Мы подходим к этой теме крайне осторожно. Главное чтобы все прошло штатно. По сути, это первый эксперимент на борту станции, это будет акцент в работе "Роскосмоса" по дальнему космосу", - отметил он.

Первостепенной задачей использования роботов в космосе он назвал проведение опасных для человека работ, в том числе при освоении дальнего космоса.

"Это должна быть умная машина, с учетом того, что в будущем мы планируем, если удастся успешно провести испытания, использовать аналогичные машины для исследования дальних планет и дальнего космоса", - напомнил Рогозин.

Он отметил, что российские специалисты - лучшие в вопросе тонкой моторики антропоморфных роботов.

"Тонкая моторика крайне важна для того, чтобы оперировать инструментами, в том числе в условиях невесомости. Сам оператор чувствует прикосновения робота к любому предмету, настолько интересен этот интерфейс", - отметил глава "Роскосмоса".